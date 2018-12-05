В Днепре исчезла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Днепре исчезла несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В понедельник было открыто досудебное расследование по ч.1 ст. 155 УК Украины по факту исчезновения несовершеннолетней 2004 года рождения в города Днепр.
Девушка ушла из дома, пока ее местонахождение неизвестно. Ранее несовершеннолетний подобных действий не совершала.
Вчера в Кропивнцьком девочка-подросток пошла к школе и не вернулась.
Напомним, что с 24 августа разыскивают Диану Хриненко 2001 года рождения, жительницу села Субботцы Кировоградской области. Девушка пошла на празднование Дня Независимости и до сих пор не вернулась.
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