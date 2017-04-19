У Дніпрі зловмисники намагалися вкрасти кабель мережі урядового спецзв’язку
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Дніпрі затримали зловмисників, які намагалися вкрасти кабель мережі урядового спецзв'язку. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
“Троє крадіїв намагалися викрасти більше ста метрів кабелю з магістральної лінії урядового спецзв’язку. Служба безпеки України спільно з поліцією схопили зловмисників „на гарячому“, прямо під час крадіжки”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Триває слідство. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала листування щодо організації попередженої в Одесі провокації російських спецслужб, організованої на міжнаціональному підґрунті, а саме — щодо болгарської нацменшини в області.