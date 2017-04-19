В Днепре злоумышленники пытались украсть кабель сети правительственной спецсвязи

"Трое воров пытались похитить более ста метров кабеля с магистральной линии правительственной спецсвязи. Служба безопасности Украины совместно с полицией схватили злоумышленников "на горячем" прямо во время кражи", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала переписки по организации в Одессе провокации российских спецслужб, организованной на межнациональной почве, а именно - по болгарским нацменьшинствам в области.