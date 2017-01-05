У Дніпрі заспівають хіти легендарної В.Х’юстон
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У дніпровській філармонії 14 січня виконають хіти легендарної Вітні Х’юстон. Про це повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Дніпропетровської ОДА, передає УНН.
“Вітні Х’юстон — не просто видатна і найтитулованіша співачка 20-го століття. Вона прекрасна актриса, приголомшлива жінка і багато в чому символ своєї епохи, кажуть у дніпровській філармонії. Тому присвятили їй цілу програму, яка розповідає про долю і становлення співачки”, — йдеться у повідомленні.
Шоу-програму покажуть 14 січня за адресою вул. Воскресенська, 6. Початок — о 18.00.