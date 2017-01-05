У Дніпрі заспівають хіти легендарної В.Х’юстон

“Вітні Х’юстон — не просто видатна і найтитулованіша співачка 20-го століття. Вона прекрасна актриса, приголомшлива жінка і багато в чому символ своєї епохи, кажуть у дніпровській філармонії. Тому присвятили їй цілу програму, яка розповідає про долю і становлення співачки”, — йдеться у повідомленні.

Шоу-програму покажуть 14 січня за адресою вул. Воскресенська, 6. Початок — о 18.00.