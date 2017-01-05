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12 марта, 19:49 • 102463 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 130872 просмотра

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12 марта, 14:19 • 117242 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 114336 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 141641 просмотра

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12 марта, 08:46 • 114656 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121528 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130396 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140476 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144705 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре споют хиты легендарной У.Хьюстон

В Днепре споют хиты легендарной У.Хьюстон

Киев • УНН

 • 7581 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В днепровской филармонии 14 января исполнят хиты легендарной Уитни Хьюстон. Об этом сообщили в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА, передает УНН.

"Уитни Хьюстон - не просто выдающаяся и самая титулованная певица 20-го века. Она прекрасная актриса, потрясающая женщина и во многом символ своей эпохи, говорят в днепровской филармонии. Поэтому посвятили ей целую программу, которая рассказывает о судьбе и становлении певицы", - говорится в сообщении.

Шоу-программу покажут 14 января по адресу ул. Воскресенская, 6. Начало - в 18.00.

Украинские Национальные Новости

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