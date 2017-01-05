В Днепре споют хиты легендарной У.Хьюстон
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В днепровской филармонии 14 января исполнят хиты легендарной Уитни Хьюстон. Об этом сообщили в управлении культуры, национальностей и религий Днепропетровской ОГА, передает УНН.
"Уитни Хьюстон - не просто выдающаяся и самая титулованная певица 20-го века. Она прекрасная актриса, потрясающая женщина и во многом символ своей эпохи, говорят в днепровской филармонии. Поэтому посвятили ей целую программу, которая рассказывает о судьбе и становлении певицы", - говорится в сообщении.
Шоу-программу покажут 14 января по адресу ул. Воскресенская, 6. Начало - в 18.00.