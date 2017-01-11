У Дніпрі "замінували" 348 білбордів
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 11 січня. УНН. До поліції Дніпра надійшов дзвінок від аноніма про замінування білбордів у місті. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ НП Дніпропетровської області Анна Старчевська.
Невідомий повідомив, що у місті замінували 348 білбордів.
На місця подій направлені вибухотехніки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Львові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування житлового будинку, яка сьогодні надійшла на оперативну лінію 102 від аноніма.