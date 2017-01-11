В Днепре "заминировали" 348 билбордов
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 11 января. УНН. В полицию Днепра поступил звонок от анонима о заминировании билбордов в городе. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП Днепропетровской области Анна Старчевская.
Неизвестный сообщил, что в городе заминировали 348 билбордов.
На места событий направлены взрывотехники.
Напомним, как сообщал УНН, во Львове правоохранители проверяют информацию о заминировании жилого дома, которая сегодня поступила на оперативную линию 102 от анонима.