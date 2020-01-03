У Дніпрі загорілась багатоповерхівка, 14 осіб евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Дніпрі загорілась квартира на сьомому поверсі в дев’яти поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 14 осіб, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС у Дніпропетровській області.
“3-го січня о 17:42 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що на вулиці Орловська Новокодацького району міста Дніпро, горить квартира на сьомому поверсі в дев’яти поверховому житловому будинку”, — йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що пожежа виникла на балконі однокімнатної квартири на сьомому поверсі та вогонь перекинувся на житлову кімнату. Внаслідок пожежі відбулось задимлення сходової клітини, що спричинило перешкоду для вільної евакуації громадян з верхніх поверхів.
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Рятувальниками було евакуйовано з задимлених приміщень верхніх поверхів 14 осіб яких 4 дитини. Двох людей було виведено в засобах захисту органів дихання.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку та балкон, на загальній площі 40 метрів. кв.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
Пожежу локалізовано о 18:06 та ліквідовано об 18:19.
До гасіння пожежі залучено 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.