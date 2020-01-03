В Днепре загорелась многоэтажка, 14 человек эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Днепре загорелась квартира на седьмом этаже в девяти этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 14 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС в Днепропетровской области.
"3-го января в 17:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Орловская Новокодацького района города Днепр, горит квартира на седьмом этаже в девяти этажном жилом доме", - говорится в сообщении.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник на балконе однокомнатной квартиры на седьмом этаже и огонь перекинулся на жилую комнату. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан из верхних этажей.
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Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 14 человек, среди которых 4 ребенка. Два человека были выведены в средствах защиты органов дыхания.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и балкон, на общей площади 40 метров. кв.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 18:06 и ликвидирован в 18:19.
К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.