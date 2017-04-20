У Дніпрі зафіксували наймасштабнішу негоду з 1902 року

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ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. За останні 2 доби у Дніпрі випало до 30 см снігу, такої масштабної негоди у середині квітня у Дніпрі не було з 1902 року. Про це повідомляють у міськраді Дніпра, передає УНН.

Наразі на вулицях міста працюють 48 спецмашин. Комунальники прибирають повалені дерева та відновлюють обірвані лінії електропередач. За прогнозами керівництва міста, щоб вивезти всі повалені дерева, знадобиться щонайменше 2 тижні.

Наразі в місті близько 3,1 тис. пошкоджених дерев. Вивезти гілля одразу неможливо. Його дробитимуть на місцях, перетворюватимуть на друзки, а потім вивозитимуть.

Нагадаємо, за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, у Дніпрі через негоду повалено понад 2 тис. 600 дерев.

Українські Національні Новини

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