В Днепре зафиксировали самую масштабную непогоду с 1902 года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34979 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100651 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152705 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115634 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112027 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103943 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106958 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103472 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152659 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре зафиксировали самую масштабную непогоду с 1902 года

В Днепре зафиксировали самую масштабную непогоду с 1902 года

Киев  •  УНН

 • 9802 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. За последние 2 суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года. Об этом сообщают в горсовете Днепра, передает УНН.

Сейчас на улицах города работают 48 спецмашин. Коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач. По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, потребуется как минимум 2 недели.

Сейчас в городе около 3,1 тыс. поврежденных деревьев. Вывезти ветки сразу невозможно. Его дробить на местах, превращать в прах, а затем вывозить.

Напомним, по словам городского головы Днепра Бориса Филатова, в Днепре из-за непогоды повалено более 2 тыс. 600 деревьев.

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