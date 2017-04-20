В Днепре зафиксировали самую масштабную непогоду с 1902 года
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. За последние 2 суток в Днепре выпало до 30 см снега, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года. Об этом сообщают в горсовете Днепра, передает УНН.
Сейчас на улицах города работают 48 спецмашин. Коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач. По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, потребуется как минимум 2 недели.
Сейчас в городе около 3,1 тыс. поврежденных деревьев. Вывезти ветки сразу невозможно. Его дробить на местах, превращать в прах, а затем вывозить.
Напомним, по словам городского головы Днепра Бориса Филатова, в Днепре из-за непогоды повалено более 2 тыс. 600 деревьев.