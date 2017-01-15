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У Дніпрі встановили пам’ятник воїнам армії УНР

У Дніпрі встановили пам’ятник воїнам армії УНР

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. На Соборній площі у Дніпрі встановили пам’ятник воїнам армії УНР. Пам’ятник має вигляд хреста і буде урочисто відкритий наприкінці січня до річниці злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року, передає УНН-Центр з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією ініціаторів встановлення пам’ятника, хрест нагадує той, що використовувався у нагородах і символіці УНР.

Місце для встановлення хреста, за словами краєзнавців, обрали неподалік поховання 14-ти воїнів УНР — вояків полку “Січових стрільців — Вільних козаків”, сформованого з наддніпрянців і галичан, які загинули в боях із більшовиками.

Майже століття тому в Дніпрі (тодішньому Катеринославі) громадськість планувала встановити пам’ятник цим воякам армії УНР, що звільняли місто від більшовиків. Але тоді цьому завадив наступ Червоної армії.

На Соборній площі у Дніпрі розташоване одне з небагатьох у регіоні поховань вояків УНР, загиблих на Придніпров’ї під час визвольних змагань 1918-1919 років. Нині відомі прізвища лише двох загиблих із полку січових стрільців-вільних козаків, які поховані у братській могилі, — сотник Лугін та сотник Златоустов.

Пам’ятний камінь на цьому місці відновили 2012 року, до того його тричі знищували невідомі.

Щороку в січні у Дніпрі вшановують пам’ять бійців УНР, загиблих у боях з більшовиками наприкінці грудня 1918 року і похованих 4 січня 1919 року. Події тих днів, кажуть дослідники, знаменні не тільки відновленням чинності Директорії УНР у місті, а й “хвилею патріотичних почуттів” серед місцевих жителів. Саме тоді громадськість ініціювала перейменування міста Катеринослава на Січеслав. Однак події тих років довгий час замовчувались і досі належно не досліджені.

Відкриття пам’ятного знаку відбудеться 22 січня.

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