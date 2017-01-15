В Днепре установили памятник воинам армии УНР
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 15 января. УНН. На Соборной площади в Днепре установили памятник воинам армии УНР. Памятник имеет вид креста и будет торжественно открыт в конце января к годовщине воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 г., передает УНН-Центр со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации инициаторов установки памятника, крест напоминает тот, что использовался в наградах и символике УНР.
Место для установки креста, по словам краеведов, выбрали неподалеку от захоронения 14-ти воинов УНР - воинов полка "Сечевых стрельцов - Свободных казаков", сформированного из надднепрянцев и галичан, погибших в боях с большевиками.
Почти сто лет назад в Днепре (тогдашнем Екатеринославе) общественность планировала установить памятник этим воинам армии УНР, освобождавшим город от большевиков. Но тогда этому помешало наступление Красной армии.
На Соборной площади в Днепре расположено одно из немногих в регионе захоронений воинов УНР, погибших на Приднепровье во время освободительной борьбы 1918-1919 годов. В настоящее время известны фамилии только двух погибших из полка сечевых стрелков-вольных казаков, которые похоронены в братской могиле, - сотник Лугин и сотник Златоустов.
Памятный камень на этом месте восстановили в 2012 году, до того его трижды уничтожали неизвестные.
Ежегодно в январе в Днепре почтили память бойцов УНР, погибших в боях с большевиками в конце декабря 1918 года и похороненных 4 января 1919 г. События тех дней, говорят исследователи, знаменательны не только восстановлением силы Директории УНР в городе, но и "волной патриотических чувств" среди местных жителей. Именно тогда общественность инициировала переименование города Екатеринослава в Сичеслав. Однако события тех лет долгое время замалчивались и до сих пор должным образом не исследованы.
Открытие памятного знака состоится 22 января.