У Дніпрі водій маршрутки збив 19-річну дівчину і поїхав далі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Поліція у Дніпрі виявила водія маршрутки, який збив 19-річну дівчину і втік з місця ДТП. Про це повідомила патрульна поліція Дніпропетровської області, передає УНН.
"3 травня, близько 17-ї години на проспекті Гагаріна автомобіль Рута, що працював на маршруті 87, збив 19-річну дівчину. Про це спецлінії "102" повідомили свідки події. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то автомобіля та водія не виявили, він поїхав далі на маршрут", – йдеться в повідомленні.
По встановленим камерам місцезнаходження транспортного засобу вдалося розшукати.
"Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Феодосійській. Свідки підтвердили, що саме його кермувальник збив постраждалу. На місце події патрульні викликали слідчого по ДТП. Дівчину "швидка" доставила до лікарні. За попереднім діагнозом, в неї травма коліна та ліктя", – зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла.