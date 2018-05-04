В Днепре водитель маршрутки сбил 19-летнюю девушку и поехал дальше

"3 мая, около 17-ти часов на проспекте Гагарина автомобиль Рута, работавший на маршруте 87, сбил 19-летнюю девушку. Об этом спецлинии "102" сообщили свидетели происшествия. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, то автомобиля и водителя не обнаружили, он поехал дальше на маршрут", - говорится в сообщении.

По установленным камерам местонахождение транспортного средства удалось разыскать.

"Полицейские остановили автомобиль на улице Феодосийской. Свидетели подтвердили, что именно его водитель сбил пострадавшую. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП. Девушку "скорая" доставила в больницу. По предварительному диагнозу, у нее травма колена и локтя", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве в результате ДТП погиб водитель мотоцикла.