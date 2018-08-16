У Дніпрі військовослужбовця ЗСУ засудили за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Суд визнав винним військовослужбовця і призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за смертельне поранення громадянина. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Вироком Ленінського районного суду м. Дніпро 35-річного військовослужбовця Збройних Сил України визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, у січні 2016 року близько опівночі громадянин зустрівся з малознайомим чоловіком біля житлового будинку у Дніпрі та, діючи умисно, завдав останньому один удар ножем в область живота. Від травми потерпілий помер у лікарні.
"Свою вину підсудний не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення, яка підтримувалася Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4. Суд призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, поліцейські Лозівщини затримала двох військовослужбовців, підозрюваних у вбивстві свого колеги по службі.