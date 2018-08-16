В Днепре военнослужащего ВСУ осудили за убийство

"Приговором Ленинского районного суда г. Днепр 35-летнего военнослужащего Вооруженных Сил Украины признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Как было установлено, в январе 2016 года около полуночи гражданин встретился с малознакомым мужчиной возле жилого дома в Днепре и, действуя умышленно, нанес последнему один удар ножом в область живота. От травмы пострадавший скончался в больнице.

"Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказала сторона обвинения, которая поддерживалась Днепропетровской местной прокуратурой №4. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Напомним, полицейские Лозовского района задержала двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве своего коллеги по службе.