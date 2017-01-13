У Дніпрі військовому комісару та його спільнику повідомили про підозру

Так, 10 січня правоохоронці затримали військових посадових осіб на хабарі. За клопотанням військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України, у четвер, 12.02.2017, військовому комісару та його спільнику — головному спеціалісту одного з районних військкоматів у м. Дніпро обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 640 тис. грн. — військкому, 57 тис. грн. — його пособнику.

Наразі Військовою прокуратурою зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.