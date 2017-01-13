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В Днепре военному комиссару и его сообщнику сообщили о подозрении

В Днепре военному комиссару и его сообщнику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 9501 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Днепре подозрение объявили военному комиссару и его сообщнику, задержанным на взятке 10 января текущего года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Так, 10 января правоохранители задержали военных должностных лиц на взятке. По ходатайству военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины, в четверг, 12.02.2017, военному комиссару и его сообщнику - главному специалисту одного из районных военкоматов в г. Днепр избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 640 тыс. грн. - военком, 57 тыс. грн. - его пособник.

Сейчас Военной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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