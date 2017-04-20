У Дніпрі відновили подачу тепла до дитячих лікарень

За інформацією, тепло почали подавати до дитячих лікарень та пологових будинків. Квітнева негода накоїла чимало лиха в Дніпрі.

У “Міськзеленбуді” нарахували вже понад 4,3 тис. повалених дерев. Дерева пошкодили електродроти ледь не в кожному дворі. Через властивості цих дерев їх не можна використати навіть для опалення.

Наразі міські служби поступово відновлюють зовнішнє освітлення. Бригади “Міськсвітла” працюють у посиленому режимі, насамперед, на мостах і центральних вулицях. За останню добу до комунального підприємства надійшло понад тисячу викликів. Із 290 пошкоджень вдалося ліквідувати 218. Також за минулу добу відновили роботу всіх тролейбусних і трамвайних маршрутів. Наразі транспорт у місті працює у звичному режимі.

Наразі жодних даних про жертв стихії у Дніпрі немає, повідомляють у міськраді.

Нагадаємо, 19 квітня жінку вбило деревом на Дніпропетровщині.