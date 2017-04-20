В Днепре восстановили подачу тепла в детские больницы

По информации, тепло начали подавать в детские больницы и роддомы. Апрельская непогода натворила немало бед в Днепре.

В "Горзеленстрое" насчитали уже более 4,3 тыс. поваленных деревьев. Деревья повредили электропровода чуть ли не в каждом дворе. Из-за свойств этих деревьев их нельзя использовать даже для отопления.

Сейчас городские службы постепенно восстанавливают наружное освещение. Бригады "Горсвета" работают в усиленном режиме, в первую очередь, на мостах и ​​центральных улицах. За последние сутки в коммунальное предприятие поступило более тысячи вызовов. Из 290 повреждений удалось ликвидировать 218. Также за минувшие сутки восстановили работу всех троллейбусных и трамвайных маршрутов. Сейчас транспорт в городе работает в обычном режиме.

Пока никаких данных о жертвах стихии в Днепре нет, сообщают в горсовете.

Напомним, 19 апреля женщину убило деревом в Днепропетровской области.