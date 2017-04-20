В Днепре восстановили подачу тепла в детские больницы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34936 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100648 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152696 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115633 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103943 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106957 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103471 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152657 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Днепре восстановили подачу тепла в детские больницы

В Днепре восстановили подачу тепла в детские больницы

Киев  •  УНН

 • 7788 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Днепр получил лимиты на газ. Об этом сообщают в горсовете Днепра, передает УНН.

По информации, тепло начали подавать в детские больницы и роддомы. Апрельская непогода натворила немало бед в Днепре.

В "Горзеленстрое" насчитали уже более 4,3 тыс. поваленных деревьев. Деревья повредили электропровода чуть ли не в каждом дворе. Из-за свойств этих деревьев их нельзя использовать даже для отопления.

Сейчас городские службы постепенно восстанавливают наружное освещение. Бригады "Горсвета" работают в усиленном режиме, в первую очередь, на мостах и ​​центральных улицах. За последние сутки в коммунальное предприятие поступило более тысячи вызовов. Из 290 повреждений удалось ликвидировать 218. Также за минувшие сутки восстановили работу всех троллейбусных и трамвайных маршрутов. Сейчас транспорт в городе работает в обычном режиме.

Пока никаких данных о жертвах стихии в Днепре нет, сообщают в горсовете.

Напомним, 19 апреля женщину убило деревом в Днепропетровской области.

Украинские Национальные Новости

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