У Дніпрі відкрили фотовиставку до Дня Гідності та Свободи
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Фотовиставку до Дня Гідності та Свободи відкрили у Дніпрі. Світлини знаходяться у фойє будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації, передає кореспондент УНН.
На фотовиставці представлено більше 20 робіт, зроблених під час Помаранчевої Революції та Революції Гідності. Ідея вивісити світлини з'явилась у місцевих активістів, які передали їх до обласної адміністрації.
Виставка відкрита для всіх охочих. Відвідати її можна буде весь наступний тиждень. Вхід вільний.