В Днепре открыли фотовыставку ко Дню Достоинства и Свободы

На фотовыставке представлено более 20 работ, сделанных во время Оранжевой Революции и Революции Достоинства. Идея вывесить фотографии появилась у местных активистов, которые передали их областной администрации.

Выставка открыта для всех желающих. Посетить ее можно будет всю следующую неделю. Вход свободный.