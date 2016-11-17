В Днепре открыли фотовыставку ко Дню Достоинства и Свободы
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Фотовыставку ко Дню Достоинства и Свободы открыли в Днепре. Фотографии находятся в фойе здания Днепропетровской облгосадминистрации, передает корреспондент УНН.
На фотовыставке представлено более 20 работ, сделанных во время Оранжевой Революции и Революции Достоинства. Идея вывесить фотографии появилась у местных активистов, которые передали их областной администрации.
Выставка открыта для всех желающих. Посетить ее можно будет всю следующую неделю. Вход свободный.