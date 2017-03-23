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У Дніпрі відбудеться чергове засідання у справі О.Пугачова

У Дніпрі відбудеться чергове засідання у справі О.Пугачова

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 березня. УНН. У Дніпрі очікується чергове засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських.
Початок засідання заплановано на 11:00, під час якого виступатимуть свідки, передає кореспондент УНН.

Під час минулого розгляду справи заслухали постраждалого та п’ять свідків.

Правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагають від вбивці поліцейських відшкодування за зіпсовану форму.

Водій маршрутки та медсестра лікарні у Дніпрі запевнили, що в день вбивства поліцейських бачили людину, яка наразі знаходиться під вартою.

Адвокат О.Пугачова звернувся до суду з проханням не подовжувати строк тримання підозрюваного під вартою. За словами адвоката, суд має примінити більш м’які запобіжні заходи. У свою чергу підозрюваний О.Пугачов згоден з думкою адвоката.
Незважаючи на це, суд вирішив подовжити строк тримання Пугачова під вартою, до 14 травня.

Українські Національні Новини

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