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В Днепре состоится очередное заседание по делу О.Пугачева

В Днепре состоится очередное заседание по делу О.Пугачева

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Днепре ожидается очередное заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских.
Начало заседания запланировано на 11:00, во время которого выступят свидетели, передает корреспондент УНН.

Во время прошлого рассмотрения дела заслушали пострадавшего и пять свидетелей.

Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.

Водитель маршрутки и медсестра больницы в Днепре заверили, что в день убийства полицейских видели человека, который сейчас находится под стражей.

Адвокат О.Пугачева обратился в суд с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. По словам адвоката, суд должен применить более мягкие меры предосторожности. В свою очередь подозреваемый О.Пугачев согласен с мнением адвоката.
Несмотря на это, суд решил продлить срок содержания Пугачева под стражей, до 14 мая.

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