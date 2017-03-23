В Днепре состоится очередное заседание по делу О.Пугачева

Во время прошлого рассмотрения дела заслушали пострадавшего и пять свидетелей.

Правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные требуют от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.

Водитель маршрутки и медсестра больницы в Днепре заверили, что в день убийства полицейских видели человека, который сейчас находится под стражей.

Адвокат О.Пугачева обратился в суд с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей. По словам адвоката, суд должен применить более мягкие меры предосторожности. В свою очередь подозреваемый О.Пугачев согласен с мнением адвоката.

Несмотря на это, суд решил продлить срок содержания Пугачева под стражей, до 14 мая.