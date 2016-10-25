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У Дніпрі урочисто поклали квіти з нагоди 73-ї річниці визволення міста від фашистів

У Дніпрі урочисто поклали квіти з нагоди 73-ї річниці визволення міста від фашистів

Київ • УНН

 • 13884 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Біля пам’ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії у Дніпрі відбулася урочиста церемонія покладання квітів з нагоди 73-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників. Про це кореспонденту УНН повідомили в міськраді.

Декілька сотень громадян зібрались вшанувати пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за вільну Україну. Представники обласної та міської влади поклали квіти. Після чого всі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Від міської влади по 2,5 тисячі грн до річниць визволення Дніпра та України від фашистських загарбників отримають 928 інвалідів війни, учасників бойових дій Другої світової. 937 ветеранів Другої світової війни отримають по 1 тис. грн

У Дніпрі наразі мешкають 29 ветеранів, які безпосередню брали участь у визволенні м. Дніпро від фашистських загарбників.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, урочистості з нагоди 72-ї річниці визволення України відбудуться у Кропивницькому.

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