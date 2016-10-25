В Днепре торжественно возложили цветы по случаю 73-й годовщины освобождения города от фашистов

Несколько сотен граждан собрались почтить память погибших героев, отдавших свою жизнь за свободную Украину. Представители областной и городской власти возложили цветы. После чего все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

От городских властей по 2,5 тысячи грн к годовщине освобождения Днепра и Украины от фашистских захватчиков получат 928 инвалидов войны, участников боевых действий Второй мировой. 937 ветеранов Второй мировой войны получат по 1 тыс. грн

В Днепре сейчас проживают 29 ветеранов, которые непосредственно участвовали в освобождении г. Днепр от фашистских захватчиков.

Напомним, как сообщал УНН, торжества по случаю 72-й годовщины освобождения Украины состоятся в Кропивницком.