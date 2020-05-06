У Дніпрі тергромаді у власність повернули земельну ділянку вартістю понад 800 млн грн

"Завдяки діям співробітників Служби безпеки України територіальній громаді Дніпра повернуто земельну ділянку рекреаційного призначення вартістю понад 800 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби викрили факти нецільового та неефективного використання бізнесменами землі в обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що місцева комерційна структура отримала у довгострокову оренду ділянку терміном на 25 років. На землях площею понад 22 гектари у прибережній частині Дніпра планувалось будівництво багатофункціонального комплексу. Згідно з угодою, у перші 5 років оренди комерсанти мали збудувати спроектований комплекс. Після його введення в експлуатацію умови орендної плати мали б переглянути, що дозволило б збільшити відрахування до бюджету територіальної громади.

"Експертиза встановила, що через 10 років після передачі землі в оренду будівництво навіть не розпочалося. Але розрахунок орендної плати здійснювався із застосуванням значно зменшеного коефіцієнту ставки за землю. За оцінками фахівців, сума недотриманої в бюджет міста орендної плати за цей час становить майже 5 мільйонів гривень", - зазначили у СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки України через Дніпровську міську раду та органи прокуратури ініціювала перевірку дотримання вимог чинного земельного законодавства під час користування ділянкою комерційною структурою. За результатами розгляду прийнято рішення розпочати претензійно-позовну процедуру розірвання договору оренди землі. Наразі за рішенням суду земельна ділянка повернута у розпорядження територіальної громади Дніпра, а фіскальними органами проводиться робота щодо стягнення у судовому порядку з комерційної структури недотриманих коштів у місцевий бюджет.

Як повідомлялося раніше в УНН, у столиці через суд повертатимуть державі земельну ділянку у музеї Пирогово.