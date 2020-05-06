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В Днепре теробщине в собственность вернули земельный участок стоимостью более 800 млн грн

Киев • УНН

 • 13884 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Днепре вернули в собственность территориальной общине 22 га земельного участка рекреационного назначения общей стоимостью более 800 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

В Днепре теробщине в собственность вернули земельный участок стоимостью более 800 млн грн

"Благодаря действиям сотрудников Службы безопасности Украины территориальной общине Днепра возвращен земельный участок рекреационного назначения стоимостью свыше 800 млн гривен. Сотрудники спецслужбы разоблачили факты нецелевого и неэффективного использования бизнесменами земли в областном центре", - говорится в сообщении.

Установлено, что местная коммерческая структура получила в долгосрочную аренду участок сроком на 25 лет. На землях площадью более 22 гектаров в прибрежной части Днепра планировалось строительство многофункционального комплекса. Согласно договору, в первые 5 лет аренды коммерсанты должны были построить спроектированный комплекс. После его ввода в эксплуатацию условия арендной платы должны были пересмотреть, что позволило бы увеличить отчисления в бюджет территориальной общины.

"Экспертиза установила, что через 10 лет после передачи земли в аренду строительство даже не началось. Но расчет арендной платы осуществлялся с применением значительно уменьшенного коэффициента ставки за землю. По оценкам специалистов, сумма неполученной в бюджет города арендной платы за это время составляет почти 5 млн гривен", - отметили в СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины через Днепровский городской совет и органы прокуратуры инициировала проверку соблюдения требований действующего земельного законодательства при использовании участка коммерческой структурой. По результатам рассмотрения принято решение начать претензионно-исковую процедуру расторжения договора аренды земли. Сейчас по решению суда земельный участок возвращен в распоряжение территориальной общины Днепра, а фискальными органами проводится работа по взысканию в судебном порядке с коммерческой структуры неполученных средств в местный бюджет.

Как сообщалось ранее в УНН, в столице через суд будут возвращать государству земельный участок в музее Пирогово.

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