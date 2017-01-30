У Дніпрі судитимуть ватажка "ЛНР" у справі збитого літака ІЛ-76
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови терористичної організації “ЛНР” Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів у справі збитого літака ІЛ-76. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, голова терористичної організації “ЛНР” І.Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування “Зоря”, разом з А.Петрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування “Вітязь” О.Гурєєвим обвинувачуються у збитті військово-транспортного літака ІЛ-76, на борту якого знаходилось 49 осіб, під час здійснення посадки в аеропорт Луганська.
Трагедія сталася у червні 2014 року, тоді на території Луганської області під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ переносним зенітно-ракетним комплексом був уражений військово-транспортний літак ІЛ-76 Збройних Сил України. Внаслідок ураження літак загорівся, впав, а дев’ять членів екіпажу та сорок військовослужбовців загинули.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, липні 2016 року вказаним особам було заочно повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та, оскільки вони перебувають за межами підконтрольній Україні території, відносно них проведено спеціальне досудове розслідування.