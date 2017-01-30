В Днепре будут судить главаря "ЛНР" по делу сбитого самолета ИЛ-76
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов по делу сбитого самолета ИЛ-76. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Так, глава террористической организации "ЛНР" И.Плотницкий, который на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "Заря", вместе с А.Петрушевым (в то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" А.Гуреевым обвиняются в сбивании военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого находилось 49 человек, при осуществлении посадки в аэропорту Луганска.
Трагедия произошла в июне 2014 года, тогда на территории Луганской области во время захода на посадку в аэропорт г. Луганск переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины. В результате поражения самолет загорелся, упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.
Напомним, как сообщал УНН, в июле 2016 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении них проведено специальное досудебное расследование.