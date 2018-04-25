У Дніпрі судитимуть двох патрульних за побиття водія
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Дніпрі судитимуть двох поліцейських, які безпідставно побили громадянина та склали стосовно нього підроблений адмінпротокол. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“Прокуратура Дніпропетровської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт відносно двох інспекторів Управління патрульної поліції міста Дніпра за перевищення службових повноважень”, — написав Лисенко.
За його словами, встановлено, що у липні 2017 року ці патрульні, вступивши у попередню змову, безпідставно зупинили автомобіль HONDA CR-V, запропонували водієві вийти з авто та надати документи. На відмову останнього (чоловік розумів протиправність дій працівників правоохоронного органу) патрульні випустили йому в обличчя сльозогінний газ, після чого почали стискати йому шию.
Подавивши таким чином волю до супротиву, правоохоронці витягли потерпілого з авто, кинули на землю та нанесли близько 30 ударів по тулубу та голові.
Щоб надати своїм незаконним діям законного вигляду та покращення показників у роботі, поліцейські умисно склали завідомо неправдивий офіційний документ — протокол про адміністративне правопорушення стосовно чоловіка начебто за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (незважаючи на наполегливі вимоги останнього пройти огляду у медичному закладі в присутності адвоката).
Як повідомляв УНН, за побиття поліцейського затримано киянина.