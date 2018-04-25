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В Днепре будут судить двух патрульных за избиение водителя

Киев • УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Днепре будут судить двух полицейских, которые безосновательно избили гражданина и составили против него поддельный админпротокол. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

В Днепре будут судить двух патрульных за избиение водителя

"Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов Управления патрульной полиции города Днепра за превышение служебных полномочий", - написал Лысенко.

По его словам, установлено, что в июле 2017 года эти патрульные, вступив в предварительный сговор, безосновательно остановили автомобиль HONDA CR-V, предложили водителю выйти из авто и предоставить документы. На отказ последнего (человек понимал противоправность действий работников правоохранительного органа) патрульные выпустили ему в лицо слезоточивый газ, после чего начали сжимать ему шею.

Подавив таким образом волю к сопротивлению, правоохранители вытащили пострадавшего из авто, бросили на землю и нанесли около 30 ударов по туловищу и голове.

Чтобы предоставить своим незаконным действиям законного вида и улучшения показателей в работе, полицейские умышленно составили заведомо ложный официальный документ - протокол об административном правонарушении в отношении мужчины якобы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (несмотря на настойчивые требования последнего пройти осмотр в медицинском учреждении в присутствии адвоката).

Как сообщал УНН, за избиение полицейского задержали киевлянина.

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