В Днепре будут судить двух патрульных за избиение водителя

"Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов Управления патрульной полиции города Днепра за превышение служебных полномочий", - написал Лысенко.

По его словам, установлено, что в июле 2017 года эти патрульные, вступив в предварительный сговор, безосновательно остановили автомобиль HONDA CR-V, предложили водителю выйти из авто и предоставить документы. На отказ последнего (человек понимал противоправность действий работников правоохранительного органа) патрульные выпустили ему в лицо слезоточивый газ, после чего начали сжимать ему шею.

Подавив таким образом волю к сопротивлению, правоохранители вытащили пострадавшего из авто, бросили на землю и нанесли около 30 ударов по туловищу и голове.

Чтобы предоставить своим незаконным действиям законного вида и улучшения показателей в работе, полицейские умышленно составили заведомо ложный официальный документ - протокол об административном правонарушении в отношении мужчины якобы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (несмотря на настойчивые требования последнего пройти осмотр в медицинском учреждении в присутствии адвоката).

Как сообщал УНН, за избиение полицейского задержали киевлянина.