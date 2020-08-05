У Дніпрі судитимуть банду, яка під виглядом якісної продукції продавала фальсифікат сухого молока
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Дніпрі судитимуть п’ятьох учасників банди, яка під виглядом якісної продукції відомих виробників продавали фальсифікований товар сухого молока. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Дніпропетровській області.
"...направлено до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох учасників організованої злочинної групи за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання фірмового найменування, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене організованою групою)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, учасники злочинної групи у період з 2016 по 2020 роки займались виготовленням фальсифікованих продуктів харчування (сухе молоко) та у подальшому реалізовували суб’єктам господарювання, видаючи його за високоякісну продукцію двох відомих виробників.
Створивши товариство з обмеженою відповідальністю, підсудні орендували складське приміщення, придбали необхідне обладнання та виготовляли власну продукцію, використовуючи при цьому фірмові найменування інших виробників без їх згоди, тим самим порушили права інтелектуальної власності. У подальшому зловмисники реалізовували товар через мережу Інтернет. Так, протягом 2019 року вони виготовили 200 тонн підробленої продукції вартістю понад 5,5 мільйонів гривень.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Так, санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, у Харкові обвинувальний акт стосовно головного лікаря одного з медзакладів скеровано до суду за фактом службової недбалості, що спричинила 3 млн грн збитків державі при закупівлі альбомів для новонароджених.