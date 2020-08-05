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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85050 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102251 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127240 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107628 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127689 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101338 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102143 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Днепре осудят банду, которая под видом качественной продукции продавала фальсификат сухого молока

В Днепре осудят банду, которая под видом качественной продукции продавала фальсификат сухого молока

Киев  •  УНН

 • 12502 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Днепре осудят пятерых участников банды, которые под видом качественной продукции известных производителей продавали фальсифицированный товар сухого молока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

"...направлено в суд обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной преступной группы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.229 УК Украины (незаконное использование фирменного наименования, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, участники преступной группы в период с 2016 по 2020 годы занимались изготовлением фальсифицированных продуктов питания (сухое молоко) и в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования, выдавая его за высококачественную продукцию двух известных производителей.

Создав общество с ограниченной ответственностью, подсудимые арендовали складское помещение, приобрели необходимое оборудование и изготавливали свою продукцию, используя при этом фирменные наименования других производителей без их согласия, тем самым нарушили права интеллектуальной собственности. В дальнейшем злоумышленники реализовывали товар через интернет. Так, в течение 2019 года они изготовили 200 тонн поддельной продукции стоимостью более 5,5 млн гривен.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Так, санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Харькове обвинительный акт в отношении главного врача одного из медучреждений направлено в суд по факту служебной халатности, повлекшей 3 млн грн ущерба государству при закупке альбомов для новорожденных.

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