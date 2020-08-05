В Днепре осудят банду, которая под видом качественной продукции продавала фальсификат сухого молока
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Днепре осудят пятерых участников банды, которые под видом качественной продукции известных производителей продавали фальсифицированный товар сухого молока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.
"...направлено в суд обвинительный акт в отношении пятерых участников организованной преступной группы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.229 УК Украины (незаконное использование фирменного наименования, что нанесло материальный ущерб в значительном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, участники преступной группы в период с 2016 по 2020 годы занимались изготовлением фальсифицированных продуктов питания (сухое молоко) и в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования, выдавая его за высококачественную продукцию двух известных производителей.
Создав общество с ограниченной ответственностью, подсудимые арендовали складское помещение, приобрели необходимое оборудование и изготавливали свою продукцию, используя при этом фирменные наименования других производителей без их согласия, тем самым нарушили права интеллектуальной собственности. В дальнейшем злоумышленники реализовывали товар через интернет. Так, в течение 2019 года они изготовили 200 тонн поддельной продукции стоимостью более 5,5 млн гривен.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Так, санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, в Харькове обвинительный акт в отношении главного врача одного из медучреждений направлено в суд по факту служебной халатности, повлекшей 3 млн грн ущерба государству при закупке альбомов для новорожденных.