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У Дніпрі стався спалах коронавірусу - мер

У Дніпрі стався спалах коронавірусу - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Дніпрі зафіксували спалах захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією - за добу в місті COVID-19 підтвердили у 20 осіб. Про це в соцмережі Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

“Дороги земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, відбувся конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер +20”, — написав мер.

Він повідомив також, що зробить окрему заяву по ситуації в місті після сесії міської ради о 12:30.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9:00 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальних. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 467, що більше, ніж добою раніше.

За даними МОЗ, загальна кількість хворих в Дніпропетровській області становить 150 осіб.

Українські Національні Новини

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