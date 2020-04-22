У Дніпрі стався спалах коронавірусу - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Дніпрі зафіксували спалах захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією - за добу в місті COVID-19 підтвердили у 20 осіб. Про це в соцмережі Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, передає УНН.
“Дороги земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, відбувся конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер +20”, — написав мер.
Він повідомив також, що зробить окрему заяву по ситуації в місті після сесії міської ради о 12:30.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9:00 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальних. Приріст випадків захворювання за минулу добу — 467, що більше, ніж добою раніше.
За даними МОЗ, загальна кількість хворих в Дніпропетровській області становить 150 осіб.