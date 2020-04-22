В Днепре произошла вспышка коронавируса - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Днепре зафиксировали вспышку заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией — за сутки в городе COVID-19 подтвердили у 20 человек. Об этом в соцсети Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передаёт УНН.
“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20”, — написал мэр.
Он сообщил также, что сделает отдельное заявление по ситуации в городе после сессии городского совета в 12:30.
Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за минувшие сутки — 467, что больше, чем сутками ранее.
По данным МОЗ, общее количество заболевших в Днепропетровской области составляет 150 человек.