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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 55148 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 95696 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130175 просмотра

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В Днепре произошла вспышка коронавируса - мэр

В Днепре произошла вспышка коронавируса - мэр

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Днепре зафиксировали вспышку заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией — за сутки в городе COVID-19 подтвердили у 20 человек. Об этом в соцсети Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов, передаёт УНН.

“Дороги земляки, у меня плохие новости. В городе, похоже, произошла конкретная вспышка COVID-19. За последние сутки + 20. Было по одному-два в сутки, а теперь + 20”, — написал мэр.

Он сообщил также, что сделает отдельное заявление по ситуации в городе после сессии городского совета в 12:30.

Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных. Прирост случаев заболевания за минувшие сутки — 467, что больше, чем сутками ранее.

По данным МОЗ, общее количество заболевших в Днепропетровской области составляет 150 человек.

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