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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У Дніпрі п'ять осіб провалилися під кригу, є загиблий

У Дніпрі п'ять осіб провалилися під кригу, є загиблий

Київ • УНН

 • 200801 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Дніпрі працівники Держслужби України з надзвичайних ситуацій урятували п'ятьох людей на річці Дніпро. Про це повідомив пресцентр ДСНС, передає УНН.

Деталі

20-го лютого о 14:56 рятувальникам надійшло повідомлення про чоловіка, який провалився під лід на річці.

“Три співробітники Національної поліції, які першими прибули до місця події, намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (один поліцейський — на відстані майже 70 м від берега, двоє поліцейських — на відстані орієнтовно 40 метрів від берега). Також провалився під кригу на відстані приблизно 40 метрів місцевий житель, який намагався допомогти співробітникам Національної поліції”, — ідеться в повідомленні.

Працівники ДСНС урятували п’ятьох людей: трьох поліцейських, місцевого жителя та рибалку. Останній пізніше помер в автомобілі швидкої допомоги, його особисті дані встановлюють.

Нагадаємо

На Дніпрі відкололася крижина, на якій перебувало вісім рибалок. Всіх вдалось урятувати.

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