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15 марта, 19:03 • 98268 просмотра

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В Днепре пять человек провалились под лед, есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Днепре работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли пять человек на реке Днепр. Об этом сообщил прессцентр ГСЧС, передает УНН.

Детали

20-го февраля в 14:56 спасателям поступило сообщение о мужчине, который провалился под лед на реке.

“Три сотрудника Национальной полиции, которые первыми прибыли к месту происшествия, пытались спасти рыбака, но сами провалились под лед (один полицейский — на расстоянии около 70 м от берега, двое полицейских — на расстоянии ориентировочно в 40 метрах от берега). Также провалился под лед на расстоянии примерно 40 метров местный житель, который пытался помочь сотрудникам Национальной полиции”, — говорится в сообщении.

Работники ГСЧС спасли пятерых человек: трех полицейских, местного жителя и рыбака. Последний позже скончался в автомобиле скорой помощи, его личные данные устанавливаются.

Напомним

На Днепре откололась льдина, на которой находилось восемь рыбаков. Всех удалось спасти.

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