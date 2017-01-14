У Дніпрі проведуть ідентифікацію тіл трьох загиблих військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Сьогодні у Дніпрі відбувається остаточна ідентифікація тіл трьох загиблих українських військовослужбовців. Про це у ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ Олексій Ноздрачов, передає УНН.
“Тіла нам були передані вчора і сьогодні відбувається остаточна їх ідентифікація у Дніпрі у відповідних судово-медичних закладах”, — повідомив О.Ноздрачов.
Також він зазначив, що ці військовослужбовці загинули під час виконання бойових завдань.
“Сталося так, що ми не змогли дістати тіла загиблих відразу, тому що вони були достатньо близько до позицій незаконних збройних формувань. Тому, в рамках мінських домовленостей, було організовано перемовини і пошукова група вже з тої сторони два дні шукала тіла... і вчора їх було передано в районі КПВВ “Мар’їнка”, — додав він.
Нагадаємо, 13 січня представникам гуманітарного проекту Збройних сил України “Евакуація 200” передали тіла трьох загиблих українських військових.
Як повідомляв УНН, сьогодні уночі військові доставили до Дніпра тіла трьох загиблих бійців, які вважалися зниклими безвісти.
Раніше також зазначалось, що бойовики на Донбасі заявили про знайдення тіл трьох українських військових.