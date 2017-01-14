В Днепре проведут идентификацию тел трех погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Сегодня в Днепре происходит окончательная идентификация тел трех погибших украинских военнослужащих. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачев, передает УНН.
"Тела нам были переданы вчера и сегодня происходит окончательная их идентификация в Днепре в соответствующих судебно-медицинских учреждениях", - сообщил А.Ноздрачев.
Также он отметил, что эти военнослужащие погибли во время выполнения боевых задач.
"Случилось так, что мы не смогли достать тела погибших сразу, потому что они были достаточно близко к позициям незаконных вооруженных формирований. Поэтому, в рамках минских договоренностей, были организованы переговоры и поисковая группа уже с той стороны два дня искала тела... и вчера они были переданы в районе КПВВ "Марьинка", - добавил он.
Напомним, 13 января представителям гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военных.
Как сообщал УНН, сегодня ночью военные доставили в Днепр тела трех погибших бойцов, которые считались пропавшими без вести.
Ранее также отмечалось, что боевики на Донбассе заявили об обнаружении тел трех украинских военных.