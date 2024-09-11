У Дніпрі пролунали вибухи. ПС ЗСУ попередили про швидкісні цілі на Харків та Запоріжжя і ракету на Полтавщину
Київ • УНН
У Дніпрі повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про загрозу та швидкісні цілі на Харків, Полтавщину та Запоріжжя.
У Дніпрі повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про швидкісні цілі на Харків та Запоріжжя, а також ракету на Полтавщину, передає УНН.
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У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ у Telegram попереджали про загрозуПізніше повідомляли про швидкісну ціль на Харків та ракету на Полтавщину.
Також попереджали про швидкісну ціль на Запоріжжя.
В низці регіонів оголошена повітряна тривога.