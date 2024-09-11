В Днепре прогремели взрывы. ПС ВСУ предупредили о скоростных целях на Харьков и Запорожье и ракете на Полтавщину

В Днепре сообщают о звуках взрывов. Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали о скоростных целях на Харьков и Запорожье, а также ракету на Полтавщину, передает УНН.

Детали



В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного.



Перед этим в Воздушных силах ВСУ в Telegram предупреждали об угрозеПозже сообщали о скоростной цели на Харьков и ракете на Полтавщину.

Также предупреждали о скоростной цели на Запорожье.

В ряде регионов объявлена воздушная тревога.