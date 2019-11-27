У Дніпрі повідомлення про замінування шкіл виявилося фальшивим
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У чотирьох школах Дніпра вибухонебезпечні предмети не знайшли. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпровського відділу поліції у Facebook.
“Поліцейськими разом з працівниками вибухотехнічної служби проведено перевірку. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про замінування чотирьох шкіл, з установ евакуювали учнів і працівників.
Як повідомлялося, у Києві судитимуть чоловіка, який з метою дезорганізувати діяльність правоохоронних органів столиці, повідомив про “замінування” центрів швидкої медичної допомоги.