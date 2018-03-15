У Дніпрі помер поранений на Донбасі боєць "Азову"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова помер поранений у зоні бойових дій на Донбасі боєць з Дніпра, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляють, що інформацію про смерть бійця підтвердили в лікарні.
Так, 20-річний боєць полку “Азов” з позивним “Упрямий” зазнав важкого поранення в голову від кулі снайпера, виконуючи бойове завдання поблизу селища Водяного.
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За його життя лікарі боролись майже три доби.
Раніше головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 12 березня до медичного закладу було доправлено двоє бійців, один із них, поранений поблизу Водяного, перебував у вкрай тяжкому стані.