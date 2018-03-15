В Днепре умер раненый на Донбассе боец "Азова"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер раненый в зоне боевых действий на Донбассе боец, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Сообщают, что информацию о смерти бойца подтвердили в больнице.
Так, 20-летний боец полка "Азов" с позывным "Упрямий" потерпел тяжелого ранения в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяного.
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За его жизнь врачи боролись почти трое суток.
Ранее главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook сообщил, что 12 марта в медицинское учреждение были доставлены двое бойцов, один из них ранен вблизи Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.