У Дніпрі пішохід на переході обстріляв автівку: поліція шукає стрілка

“У ході моніторингу соціальних мереж виявлена публікація, на якій зафіксовано, як чоловік, який переходив дорогу на перехресті вулиць Пилипа Орлика та Олександра Поля, дістав з кишені предмет, схожий на пістолет, та почав стріляти в бік проїжджаючої автівки", - повідомила вона.

За фактом інциденту, додала Стадник, повідомлень до поліції не надходило. Інформації щодо постраждалих немає.

"Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Дніпровського відділу поліції. Поліцейські працюють над тим, щоб встановити особу чоловіка, дії якого зафіксовані на вказаному відео. Триває перевірка”, - розповіла Аліна Стадник.

За словами прессекретаря, найімовірніше, дії порушника можна попередньо кваліфікувати за статтею 296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”.

Нагадаємо, що на початку місяця поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину у перехожих в Івано-Франківську, у результаті якої було поранено двох чоловіків.



