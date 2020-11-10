В Днепре пешеход на переходе обстрелял автомобиль: полиция ищет стрелка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепре пытаются установить личность мужчины, который на пешеходном переходе достал из кармана пистолет и начал стрелять в сторону автомобиля, который проезжал мимо. Об этом УНН рассказала пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Алина Стадник.
"В ходе мониторинга социальных сетей обнаружена публикация, на которой зафиксировано, как человек, который переходил дорогу на перекрестке улиц Пилипа Орлика и Александра Поля, достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и начал стрелять в сторону проезжающей машины", - сообщила она.
По факту инцидента, добавила Стадник, сообщений в полицию не поступало. Информации о пострадавших нет.
"Сейчас указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Полицейские работают над тем, чтобы установить личность мужчины, действия которого зафиксированы на указанном видео. Продолжается проверка", - рассказала Алина Стадник.
По словам пресс-секретаря, скорее всего, действия нарушителя можно предварительно квалифицировать по статье 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Напомним, что в начале месяца полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в прохожих в Ивано-Франковске, в результате которой были ранены двое мужчин.