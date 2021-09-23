У Дніпрі невідомий в ТікТок погрожує розправою школі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У соціальній мережі ТікТок заявилися відео та публікації з невідомого акаунту з погрозами щодо НВО № 136 у Дніпрі. Наразі профіль заблоковано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
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“У соціальній мережі ТікТок заявилися відео та публікації з невідомого акаунту з погрозами щодо НВО № 136. Профіль того хто викладав ці відео заблоковано”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 21 вересня по закінченню 5 уроку учні 2(6)- А класу після уроку поверталися до приміщення школи разом з учителем та помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школи, за словами дітей, він тримав у руках дробовик.
“До школи жодна підозріла особа не заходила. Адміністрація закладу повідомила поліцію про підозрілу особу. І до НВО була направлена патрульна поліція. Територію школи було перевірено”, — зазначається в повідомленні.
Департамент гуманітарної політики повідомляє, що адміністрація школи поставила до відома органи Національної поліції про ситуацію.
“Проводяться слідчі дії! 22 вересня з 7 ранку на території школи працювала оперативна-слідча група та чергували патрульні поліції. Заява до кіберполіції була подана”, — інформують в департаменті.
Доповнення
6 вересня о 10:30 у Полтаві на території загальноосвітньої школи № 11 пострілами з арбалета було поранено двох вчителів.
Нагадаємо, в Одесі п’яний чоловік погрожував підірвати школу. Особу затримали та виявили в нього предмет схожий на бойову гранату у металевому корпусі.