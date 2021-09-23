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В Днепре неизвестный в ТікТок угрожает расправой школе

В Днепре неизвестный в ТікТок угрожает расправой школе

Киев  •  УНН

 • 18872 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В социальной сети ТікТок заявились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами УВО № 136 в Днепре. Сейчас профиль заблокирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Цитата

“В социальной сети ТікТок заявились видео и публикации из неизвестного аккаунта с угрозами УВО № 136. Профиль того, кто публиковал эти видео заблокирован”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 21 сентября по истечению 5 урока ученики 2 (6) — А класса после урока возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы, по словам детей, он держал в руках дробовик.

“В школу ни одно подозрительное лицо не заходило. Администрация заведения сообщила полицию о подозрительном лице. И в УВО была направлена патрульная полиция. Территория школы была проверена”, — отмечается в сообщении.

Департамент гуманитарной политики сообщает, что администрация школы поставила в известность органы Национальной полиции о ситуации.

“Проводятся следственные действия! 22 сентября из 7 утра на территории школы работала оперативная следственная группа и дежурили патрульные полиции. Заявление в киберполицию было подано”, — информируют в департаменте.

Дополнение

6 сентября в 10:30 в Полтаве на территории общеобразовательной школы № 11 выстрелами из арбалета были ранены двое учителей.

Напомним, в Одессе пьяный мужчина угрожал взорвать школу. Личность задержали и обнаружили у него предмет, похожий на боевую гранату в металлическом корпусе.

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